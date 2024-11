FLÓRIDA: Prefeito eleito e vice participam de Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos do Estado

O prefeito eleito dr. José Andriotti e o vice-prefeito eleito Tairo Ferrarezi, estiveram presentes no 1º Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo.

O evento realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), foi uma realização da Associação Paulista de Municípios (APM) com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp).

Mais de 140 prefeitos eleitos estiveram presentes no encontro que na abertura contou com a presença de autoridades de renome nacional. Compuseram a mesa de trabalhos o prefeito de Campinas e anfitrião do evento, Dário Saadi, o ex-presidente da República Michel Temer, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça; o deputado federal Luiz Carlos Motta, o procurador-geral do Ministério Público de São Paulo em exercício, Ivan Francisco Pereira Agostinho, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado João Batista Galhardo Júnior, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho; o diretor do Conselho Gestor da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp), Sebastião Misiara, entre outros.

Os trabalhos foram abertos pelo presidente da APM, Marcelo Barbieri, que destacou o ineditismo da iniciativa, que tem o objetivo de apoiar e fortalecer tecnicamente os novos prefeitos e prefeitas eleitos em outubro, especialmente na etapa inicial que compreende os desafiadores 100 primeiros dias de governo.

O ministro do STF, André Mendonça fez uma rápida palestra sobre as boas práticas para a gestão pública, alertando sobre itens que merecem a atenção dos futuros prefeitos.

O encontro também contou com um pavilhão de exposições, com patrocinadores do evento oferecendo as mais modernas soluções em tecnologia e serviços para os gestores públicos.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito dr. Andriotti afirmou que foi um evento que trouxe informações importantes aos novos prefeitos eleitos.

“Foi importante para as futuras administrações esse evento, reunindo lideranças nacionais para oferecer painéis técnicos de alta qualidade e que trouxe observações de como evitar o desperdício de recursos e desta forma fazer mais e melhor, para que o imposto que o cidadão paga retorne a ele com eficiência”, afirmou dr. Andriotti.