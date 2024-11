FAI forma 90 novos médicos na colação de grau da 5ª turma

Na sexta-feira, 22, o auditório Miguel Reale foi palco da emocionante cerimônia de colação de grau da 5ª turma do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina. O evento, que reuniu formandos, familiares, docentes e amigos, celebrou anos de dedicação e conquistas dos novos médicos.

A solenidade foi aberta com a composição da mesa diretiva, presidida pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da FAI, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, que representou o Magnífico Reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza. Também integraram a mesa a Pró-Reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fúlvia Veronez; a Pró-Reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli; o coordenador do curso de Medicina, Prof. Me. Carlos Alberto dos Santos Filho; o patrono da turma, Prof. especialista Osmar de Oliveira Ramos; e o paraninfo, Prof. Dr. Rubio Bombonato.

Além disso, prestigiaram a cerimônia os professores doutores Alexandre Wolf e José Carlos Cavichioli e o representante da comunidade e secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.

Na mesa lateral, marcaram presença os homenageados: preceptora Ana Carolina Betto Castro, escriturária Francieli Valeze Costa, preceptor José Guilherme Salvador Silva, Prof. especialista Leonardo Mitsuo Kato Ito, Prof. Dr. Nildo Redivo Junior e preceptor Rafael Manrique Duarte.

O evento seguiu com o canto do hino nacional e em seguida, o juramento dos formandos foi proferido por Marcos Vinícius de Morais, representando a turma.

A Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini concedeu a outorga de grau e durante a entrega simbólica dos diplomas, o patrono, o paraninfo e o coordenador do curso participaram da consagração dos novos profissionais, reafirmando a importância da dedicação e do esforço ao longo do curso.

A oradora da turma, Letícia Poli Grecco, fez um discurso emocionante, relembrando a trajetória vivida pelos formandos e destacando os desafios superados em conjunto. Em seguida, Gustavo Henrique Petereit Trombelli prestou uma homenagem aos professores, exaltando a dedicação e o papel essencial do corpo docente na formação dos alunos.

Amanda Arioli da Costa Silva, por sua vez, homenageou os funcionários da instituição, reconhecendo o trabalho daqueles que contribuíram para o bom funcionamento do curso. A formanda Ana Carolina Singulani Mendonça encerrou o momento de tributos, com uma linda homenagem aos ausentes e amigos, evidenciando a importância das relações construídas ao longo da caminhada acadêmica.

A cerimônia foi abrilhantada pelos emocionantes discursos dos professores Rubio e Osmar. A Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, deseja que o conhecimento e a ética, pilares da formação que receberam, sejam sempre as luzes que guiarão suas decisões e ações. “Parabéns a todos os formandos e às famílias que os apoiaram nesta caminhada. O futuro de vocês é promissor!”, destaca.

Foi a primeira colação oficial, realizada pela FAI, sob a liderança da Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini. Em janeiro, mais três solenidades serão realizadas para a colação dos formandos dos demais cursos da instituição.