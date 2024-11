JUNQUEIRÓPOLIS: RANGO RESTAURANTE E PETISCARIA agora com atendimento noturno

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS



O Rango Restaurante e Petiscaria, já conhecido pelo sucesso de seu almoço e marmitex especial, acaba de trazer mais uma grande novidade para Junqueirópolis e região: atendimento noturno de terça-feira a sábado!

A inauguração do novo horário aconteceu na última terça-feira, 19 de novembro, e foi marcada por um animado show de Thiago Junqueira, que embalou os clientes e celebrou essa nova fase da empresa.

QUALIDADE QUE VOCÊ JÁ CONHECE

Durante o dia, o Rango continua oferecendo self-service por quilo, além de marmitex em diferentes tamanhos, com entrega gratuita. O cardápio variado, que inclui prato principal, mistura e acompanhamentos, é cuidadosamente preparado para agradar todos os paladares.

Agora, no período da noite, o ambiente acolhedor do Rango está ainda mais convidativo, oferecendo uma experiência diferenciada com sua petiscaria noturna.

UM ESPAÇO PARA TODOS OS MOMENTOS

Seja para o almoço, para pedir um marmitex especial ou para curtir os petiscos no novo horário noturno, o Rango Restaurante e Petiscaria reforça seu compromisso de atender com qualidade, variedade e aquele tempero que todos adoram.

Visite o Rango na Rua São Salvador, 860 ou faça seu pedido pelo celular (18) 99779-4123.

Não perca essa oportunidade de aproveitar o melhor da gastronomia em Junqueirópolis. O que era bom ficou ainda melhor!

Rango Restaurante e Petiscaria tem a direção de Rafael Bernardes e Paulo Ulian.