JUNQUEIRÓPOLIS: Campo do Complexo Esportivo da Vila Beatriz é interditado para recuperação do gramado

O campo do Complexo Esportivo “Joaquina Porto Ferreira Clemente (Joaquina Porto)”, localizado no bairro Vila Beatriz, em Junqueirópolis, está interditado provisoriamente para a recuperação do gramado. A diretoria do Esporte Clube Vila Beatriz (ECVB), responsável pela administração do espaço, informou que o período de interdição será de 60 dias.

A medida visa garantir a regeneração completa da grama, que passou recentemente por um processo de adubação. A diretoria solicita a compreensão de moradores e usuários do complexo para que respeitem o prazo de resguardo, evitando danos ao gramado durante o período de recuperação.

Apesar da interdição do campo, os demais espaços do complexo continuam funcionando normalmente. A pista de caminhada, o campo de vôlei de areia, a cancha de malha e os aparelhos de ginástica estão liberados para uso. Além disso, o playground permanece disponível para as crianças.

De acordo com a previsão da diretoria do ECVB, o campo será reaberto no dia 20 de dezembro, quando estará pronto para receber novamente jogos e outras atividades esportivas.

“Pedimos desculpas pelos transtornos e agradecemos pela paciência e colaboração de todos para a preservação do gramado, um espaço tão importante para o lazer e a prática esportiva no bairro”, reforçou a diretoria em nota.

A iniciativa reflete o compromisso da gestão do complexo em manter a qualidade das instalações esportivas, promovendo bem-estar e segurança para a comunidade.