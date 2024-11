Briga de irmãos termina com mulher na Santa Casa e homem preso em Junqueirópolis

Na data de ontem (24) por volta das 13h40min, policiais militares de Junqueirópolis foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de agressão.

No local foi feito contato com a vítima (mulher 55 anos) que declarou que teve uma discussão com seu irmão e que ele a agrediu com puxões pelo braço, empurrões e bateu sua cabeça na parede causando lesão no braço direito e na perna direita tendo que ser suturado.



Já em contato com o homem (57 anos) este declarou que teve uma discussão com sua irmã, mas que não a agrediu e só havia puxado ela pelo braço para poder sair de dentro de sua casa.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao homem que foi conduzido ao Plantão Policial de Junqueirópolis permanecendo à disposição da Justiça.