Três pessoas ficam feridas em acidente

Uma das vítimas é um bebê

Na tarde de ontem, por volta das 13:50, um capotamento na rodovia General Euclides Figueiredo, Ouro Verde sentido a Presidente Venceslau, km 123, deixou três pessoas feridas, entre elas um bebê.

Devido a agilidade no atendimento dos Bombeiros, todas as vítimas foram socorridas e conduzidas ao Pronto Atendimento Médico, o “PAM” de Dracena onde permaneceram em observação. (Com informações do Panorama Notícias).