FLORA RICA: Troca de piso na escola de educação infantil visa mais segurança e conforto aos alunos

A Prefeitura de Flora Rica, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está promovendo melhorias na infraestrutura da escola de educação infantil Professora Olga Assunção Lima Emboava, com destaque para a troca de piso.

A obra, que já está na fase de assentamento do novo piso, tem como objetivo oferecer um ambiente mais seguro e confortável para os alunos e equipe escolar.

As intervenções estão sendo realizadas nos finais de semana e feriados, sendo uma estratégia adotada para que a rotina pedagógica das crianças não seja afetada. Ao final de cada dia de obra, é realizada a limpeza completa dos espaços, permitindo que as atividades escolares sejam retomadas com normalidade e segurança nas segundas-feiras.

O serviço está sendo executado pela empresa Ampla, contratada pela Prefeitura de Flora Rica, com acompanhamento direto da Secretaria de Obras.

A coordenadora da escola, Valéria Rodrigues, destacou a importância da obra e agradeceu ao prefeito e à Secretaria de Obras pelo empenho na melhoria da unidade. “Essa reforma é fundamental para o bem-estar de nossos alunos e profissionais. Agradecemos à administração municipal por todo o cuidado e dedicação em proporcionar uma estrutura mais adequada para nossas atividades”, ressaltou Valéria.