FLÓRIDA: Através de doação, energia solar é instalada no Lar dos Idosos

O Lar dos Idosos de Flórida Paulista foi recentemente beneficiado com a instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica, uma iniciativa que promete reduzir significativamente os custos com a conta de energia elétrica, uma das maiores despesas do asilo.

A instalação inclui 40 placas solares e um sistema inversor, que garantirão uma maior eficiência energética e economia no consumo de eletricidade.

A parceria para a aquisição e instalação do sistema foi firmada com a LIS Energias Renováveis, empresa especializada em soluções sustentáveis. Embora o sistema já esteja instalado, ele ainda aguarda a liberação pela concessionária de energia para começar a funcionar plenamente.

O projeto foi viabilizado graças a uma generosa doação de quase R$ 40 mil, feita por uma mulher residente em Flórida Paulista, que procurou o tesoureiro da instituição, Renan Bataus, com interesse em contribuir para o Lar dos Idosos. Ao ser apresentada a necessidade de reduzir os custos com energia, a doadora decidiu investir na instalação das placas solares. “Além disso, a doação também permitirá o investimento em melhorias no ambiente, como a instalação de ar-condicionado, proporcionando mais conforto tanto para os idosos quanto para os funcionários”, destacou Renan Bataus.

A diretoria do Lar dos Idosos expressou sua gratidão pela doação e reforçou a importância dessa contribuição para o bem-estar dos idosos atendidos pela instituição. “Agradecemos imensamente a doadora e todos que têm contribuído para o nosso trabalho”, afirmou.