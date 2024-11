Flórida empata e assume a liderança da Copa Vovozão 50 anos

Em um confronto de muita disputa com várias chances de gols desperdiçadas dos dois times, a equipe de Flórida Paulista F.C. e San Remo E.C./ Adamantina ficaram no empate em 1 a 1. Com os gols marcados por Milton Vila (Flórida Paulista) e Marquinhos (San Remo).

Com o resultado o time floridense assumiu a liderança do Grupo – A, da 1ª Copa Judá Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio.

A rodada foi realizada no domingo (24), no campo do Clube Aspumulu de Lucélia e apresentou mais dois jogos.

O Derem F.C./ Martinópolis, assumiu a liderança do Grupo – B, ao vencer de goleada por 5 a 0 a A.D. Cruzvaldense

Já o Córrego Rico F.C./ Parapuã, mostrando um bom futebol venceu por 3 a 0 o Parque Iguaçu F.C / Autopeças HB.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

Flórida Paulista – 8

San Remo – 7

Lucélia -7

Mariápolis/ Pracinha – 3

GRUPO – B

Derem/ Martinópolis -9

CME de Osvaldo Cruz – 6

Córrego Rico/ Parapuã – 6

Parque Iguaçu – 3

Cruzvaldense – 0

COORDENAÇÃO

Júlio José Moreno

ORGANIZAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia