FLÓRIDA: Promoção “Natal Premiado” da associação comercial vai sortear R$ 7 mil em vales-compra

A tradicional promoção “Natal Premiado”, organizada pela Associação Comercial de Flórida Paulista, com o apoio da Prefeitura, Câmara Municipal e do Folha Regional, vai sortear R$ 7 mil em vales-compra para os clientes que realizarem compras nas lojas participantes do comércio floridense.

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma: R$ 2 mil para o primeiro sorteado, R$ 1 mil para os segundo, terceiro e quarto contemplados, e R$ 500 para os sexto e sétimo ganhadores. O sorteio ocorrerá no dia 8 de janeiro de 2024, com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista, Murilo Ricardo, destacou que a ação é uma excelente oportunidade para movimentar a economia local e valorizar os consumidores e lojistas da cidade.

“Em mais um ano, preparamos prêmios valiosos para serem sorteados entre os clientes que prestigiam o comércio floridense. A promoção também é uma forma de incentivar as compras no comércio local, fortalecendo a economia da nossa cidade e mostrando a importância do trabalho conjunto entre a associação comercial e os empresários locais”, afirmou.

Para participar, basta realizar compras nas lojas participantes e preencher corretamente o cupom, depositando nas urnas.