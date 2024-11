Márcio Baraldo é reeleito presidente da OAB de Junqueirópolis

CLIQUE AQUI E ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

No último dia 21 de novembro, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizou eleições marcadas por um momento histórico: foi a primeira vez que o pleito ocorreu de forma totalmente online, abrangendo mais de 390 mil advogados inscritos em São Paulo. Essa inovação simbolizou um avanço significativo na modernização, transparência e acessibilidade dos processos eleitorais da instituição.

Em Junqueirópolis, a eleição para a diretoria da OAB no triênio 2025-2027 contou com chapa única, liderada pelo advogado Márcio Henrique Baraldo, que concorreu à reeleição juntamente com os demais membros da diretoria atual.

À frente da presidência no mandato atual, Márcio Baraldo junto com a sua diretoria acumulou conquistas relevantes, como a inauguração da sede própria da Casa da Advocacia no mês de agosto deste ano.

A chapa “Sempre Avante”, que representou Márcio Baraldo e sua equipe, foi amplamente aprovada pelos advogados locais, obtendo 94 dos 98 votos, o equivalente a 95,92% de aprovação. A composição da diretoria reeleita é a seguinte:

Presidente: Márcio Henrique Baraldo

Vice-Presidente: Adriano De Marcos Lopes

Secretário Geral: Thiago Sérgio De Oliveira Colucci

Secretária Adjunta: Roberta Correa De Souza Carrilho

Tesoureira: Tatiana Tieme Hoshino

A reeleição de Márcio Baraldo e sua diretoria reflete a confiança dos advogados junqueiropolenses na atual gestão, marcada por progresso e comprometimento com os interesses da classe.

RESULTADO DA ELEIÇÃO ESTADUAL

Na votação estadual, Junqueirópolis também registrou participação expressiva. A chapa “OAB Sempre em Frente” conquistou a maioria dos votos, com 85 votos (86,73%). Já as chapas “Pela Ordem” e “Nova Ordem” obtiveram, respectivamente, 11 votos (11,22%) e 1 voto (1,02%).