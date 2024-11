ADAMANTINA: Equipamento da futura Usina de RCC está em instalação

No mês de junho deste ano foi iniciada a construção da base para a instalação do novo maquinário no ponto de RCC (Resíduos de Construção Civil), na vicinal José Bocardi, próximo a Aspuma (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina). E em resposta ao Jornal Folha Regional e Portal Adamantina Net nesta semana a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento informou que o equipamento está em fase de instalação.

O Município investiu para a aquisição do maquinário cerca de R$ 2 milhões, além dos custos com a instalação.

“Agora, o Município aguarda a chegada de um transformador para que a empresa Energisa faça a ligação. Posteriormente, a empresa vencedora da licitação precisa finalizar todo o processo para que o equipamento entre em funcionamento”, acrescentou.

Todo o material produzido com o processamento RCC – concreto, tijolos, blocos, telhas, pedras, entre outros – será reaproveitado e destinado para serviços executados pela Prefeitura em estradas rurais, obras públicas e também na pavimentação asfáltica.

Com essa medida vamos resolver um passivo ambiental importantíssimo, porque até então não tínhamos onde depositar esses resíduos de construção”, destacou o prefeito Márcio Cardim.

Ainda não há previsão de início do funcionamento do triturador.