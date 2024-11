Homem é preso no Residencial Hosoume em Florida Paulista

Na tarde de hoje (28), durante patrulhamento no Residencial Hosoume, a equipe de policiais militares de Florida Paulista foi informada sobre um mandado de prisão em aberto contra um homem, emitido pela Justiça.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais intensificaram as buscas e, por volta das 16h13, localizaram o indivíduo em frente a um estabelecimento comercial do residencial.

O homem foi cientificado sobre o mandado de prisão e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia de Florida Paulista.

O boletim de ocorrência foi elaborado, com a natureza de captura de procurado, e registrado pelo Delegado Dr. Hilton Test Heinz.

O homem permanece à disposição da Justiça, recolhido na Cadeia Pública de Adamantina.