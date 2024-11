LUCÉLIA: Vereador eleito Marcilei Martins fala sobre planos para o mandato à TV Folha Regional

Em entrevista à TV Folha Regional, Marcilei Martins, recém-eleito vereador de Lucélia pelo partido União Brasil, revelou suas expectativas e planos para o mandato. Ele obteve 213 votos em sua primeira candidatura e destacou a felicidade com o resultado, que o coloca como um dos representantes da população na Câmara Municipal.

“Como empresário e cidadão, conseguimos alcançar um sonho, e agora quero ajudar muito no desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Marcilei, que já é conhecido no município por sua atuação no setor de transportes e pela presidência de uma associação local.

Durante a campanha, ele ouviu atentamente os anseios da população, com a saúde sendo o tema mais citado. “Na política, acredito que posso contribuir de forma mais eficaz para atender essa demanda. Além disso, vou me dedicar às questões relacionadas ao emprego e ao comércio, áreas fundamentais para o crescimento da cidade”, disse.

Marcilei também ressaltou a importância do trabalho conjunto na Câmara. Ele afirmou ter uma boa relação com a maioria dos vereadores eleitos e pretende manter o diálogo e a união em prol de Lucélia. Apesar disso, descartou a possibilidade de disputar a presidência da Casa.

Ao final da entrevista, Marcilei fez questão de agradecer à família, à esposa e aos amigos que se envolveram voluntariamente em sua campanha. “A população pode ficar tranquila, pois o que depender de mim, irei fazer um trabalho para que possamos alcançar conquistas importantes”, garantiu o vereador.