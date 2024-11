FLÓRIDA: Prefeito eleito e vereador visitam deputado estadual Mauro Bragato

O deputado estadual Mauro Bragato recebeu em seu escritório político, em Presidente Prudente, o prefeito eleito de Flórida Paulista, José Andriotti.

Acompanhado pelo vereador eleito Sócrates Adalberto da Costa (professor Sócrates), pelo ex-vereador Luiz Carlos Lensi e pelo floridense Eraldo Alanis, Andriotti participou de um encontro marcado pela troca de ideias e o planejamento de ações para o próximo ano.

De acordo com informações, foi apresentada na reunião reivindicações para a construção de alça do trevo da vicinal do Cemitério, construção de creche escola e salas de aulas, bem como galeria na rua José Fonterrada Vieira, repasse para recape asfáltico e veículo para a saúde. Já ficou acertado que o deputado irá acompanhar o prefeito eleito nas secretarias do Estado buscando atender as demandas solicitadas.

“Essas reuniões são essenciais para que possamos alinhar esforços e trabalhar juntos pelo bem de Flórida Paulista e sua população. Continuo firme no compromisso de buscar sempre o melhor para a nossa região”, afirmou Bragato, destacando a importância do alinhamento entre os líderes locais e estaduais.

“A visita reflete o empenho da nossa gestão em buscar apoio para atender às necessidades da cidade, priorizando o diálogo e parcerias que contribuam para o progresso de Flórida Paulista”, afirmou o prefeito eleito Andriotti.