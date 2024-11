Sub-11 de Junqueirópolis conquista campeonato de futebol de base em Monte Castelo

CLIQUE AQUI E ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS



Aconteceu no último sábado, dia 23 de novembro, em Monte Castelo, o VI Torneio Futebol de Base na cidade de Monte Castelo, com partidas na categoria Sub-11.

Na fase de grupos, a equipe da CME de Junqueirópolis enfrentou o MEC de Mirandópolis e empatou em 1 a 1. No segundo jogo venceu a equipe Castelinho, de Monte Castelo por 2 a 0.

Na terceira partida a CME ganhou do Veneza de Dracena por 2 a 1, classificando-se em 1º lugar do grupo. Na semifinal Junqueirópolis enfrentou MBV de Três Lagoas (MS) vencendo pelo placar de 2 a 0 classificando-se para a final.

Na partida final, Junqueirópolis venceu por 2 a 0 a CME de Monte Castelo, conquistando o título do torneio.

Além do título de campeão teve também o título de goleiro menos vazado com o atleta Muriel e o artilheiro da competição com o atleta Arthur Gazim. A equipe foi comandada pelos técnicos da CME, Marcos Melo e Luciano Coqueiro