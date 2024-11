Final da Copa Libertadores da América contará com um filho de Junqueirópolis

CLIQUE AQUI E ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS



A final da Conmebol Libertadores será disputada neste sábado, dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Nuñez, casa do River Plate, em Buenos Aires, capital da Argentina. A final contará com a disputa entre duas equipes do futebol brasileiro, será Atlético Mineiro X Botafogo do Rio de Janeiro.

E na grande final da maior competição da américa, contará com a presença de um filho ilustre de Junqueirópolis: o jogador Paulo Vitor que defende a equipe do Atlético Mineiro.

Nascido em Junqueirópolis, Paulo Vitor é um meio-campista que tem se destacado na equipe mineira que disputou a final da Copa do Brasil e ficou como vice-campeão.

TRAJETÓRIA

Paulinho como é carinhosamente conhecido em Junqueirópolis teve uma trajetória de muito esforço e sempre focado, contando com o apoio irrestrito da família.

Com 12 anos o Paulinho foi para o Fluminense. Lá, ficou até os 14 anos. Jogou a seguir o Paulista Sub-15 pelo Velo Clube, de Rio Claro, e o Paulista Sub-17 pelo Comercial de Tietê. As boas atuações no interior de São Paulo renderam chance no interior de Minas Gerais.

Ele se despontou para o futebol profissional pelo Boston City, que possui parceria com Manhuaçu/MG, onde atuou como zagueiro na segunda divisão do campeonato mineiro, nas categorias de base, se destacando pelo seu bom posicionamento, bom passe e visão de jogo. Também capitão da equipe manhuaçuense em 2022, também se sobressaiu pela liderança e comunicação com os companheiros em campo.





Com a suas atuações, chamou atenção do Atlético Mineiro onde foi contratado. Ele chegou ao Galo para atuar nas categorias de base em 2023. No mesmo ano, chamou a atenção e fez sua estreia como profissional. Em 2024, se firmou de vez no elenco principal do Atlético, passando a ganhar mais oportunidades durante a temporada.

O garoto que é orgulho da cidade de Junqueirópolis é um jogador que dentro das quatro linhas se mostra muito seguro e com cada vez mais destaque.

Este é Paulo Vitor Monteiro, do galo mineiro e da cidade de Junqueirópolis, que estará neste sábado em busca da “Glória Eterna” que é ser campeão da Libertadores da América.