JUNQUEIRÓPOLIS: Festa Flash Back acontece no dia 30 de novembro

No próximo dia 30 de novembro, o Império Pub, localizado no Distrito Industrial de Junqueirópolis, será palco da Festa Flash Back “A Volta dos Anos 80”.

O evento acontecer a partir das 22h, onde os amantes da música e do estilo que marcaram época poderão curtir uma super festa com a animação do DJ Quinhos, garantindo uma viagem no tempo ao som de grandes clássicos.

Os ingressos estão sendo vendidos por apenas R$ 20,00, e toda a arrecadação será destinada à causa animal de Junqueirópolis, uma ação solidária promovida pela Marisa Protegendo Anjos.

O evento promete muita diversão em prol de uma causa nobre, ajudando na proteção e cuidado dos animais da cidade. Convide seus amigos, prepare o look anos 80 e venha fazer parte dessa festa incrível!

SERVIÇO

Evento: Festa Flash Back “A Volta dos Anos 80”

Data: 30 de novembro

Horário: 22h

Local: Império Pub – Distrito Industrial, Junqueirópolis

Ingressos: R$ 20,00