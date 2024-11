Sicredi confirma instalação de agência em Junqueirópolis em 2025

CLIQUE AQUI E ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

No mês de outubro, a Sicredi Centro Oeste Paulista realizou o evento “Café com Sicredi” em Adamantina, reunindo jornalistas e formadores de opinião para debater as conquistas e projetos futuros do cooperativismo de crédito. O encontro aconteceu na agência local, com a participação de diretores e do presidente da cooperativa, dr. João Alberto Salvi.

O objetivo do evento foi estreitar o diálogo com a imprensa regional, destacando iniciativas estratégicas que promovem o desenvolvimento econômico e social. Durante a reunião, foram apresentados os próximos passos da Sicredi para fortalecer sua atuação no Centro Oeste Paulista, com foco na ampliação do impacto do cooperativismo na economia e na sociedade.

Uma das principais novidades anunciadas foi a instalação de uma agência na cidade de Junqueirópolis. Segundo o presidente dr. João Salvi, a expansão reflete o compromisso da instituição em estar mais próxima da comunidade e reforça o papel estratégico de Junqueirópolis na região.

“O cooperativismo de crédito cria uma oportunidade valiosa para explorar um modelo de negócios que fortalecem comunidades, gera empregos, promove a renda e impulsiona o desenvolvimento social”, ressaltou o presidente.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que atua com foco no crescimento de seus mais de 8 milhões de associados e no desenvolvimento das regiões onde está presente. Com um modelo de gestão participativa, os associados desempenham o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.800 agências em todo o Brasil, o Sicredi oferece uma ampla gama de soluções financeiras e não financeiras, consolidando sua presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

A chegada a Junqueirópolis reforça o compromisso do Sicredi em promover o desenvolvimento regional e apoiar o crescimento econômico e social das comunidades.