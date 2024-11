JUNQUEIRÓPOLIS: Morre aos 29 anos o Pastor José Mateus, “Shokito”

O pastor José Mateus Marques dos Santos, de 29 anos, faleceu na quinta-feira, 28 de novembro, em Presidente Prudente. Ele era conhecido com carinho pelo apelido de “Shokito”.

A despedida de José Mateus está acontecendo nesta sexta-feira, 29, no Velório Municipal de Junqueirópolis. O culto fúnebre está marcado para as 15h e, às 16h, seguirá o cortejo para o sepultamento no cemitério local.



Pastor da Igreja Evangélica Renovo em Cristo, Shokito deixa esposa, filho, familiares, amigos e colegas de trabalho. Ele também era colaborador da Ricardo Peças Refrigeração.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos enlutados.