Muro de escola desaba e atinge veículo em Lucélia

As fortes chuvas que atingem a região desde a noite de ontem provocaram o desabamento do muro da Escola Soledade Domingues, localizada na Vila Cayres, em Lucélia. O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (29) e causou danos consideráveis.



De acordo com a Defesa Civil do Município, os escombros atingiram um veículo que estava estacionado na rua ao lado da escola. Apesar do susto, não houve feridos, mas os prejuízos foram significativos, já que uma grande parte do muro veio abaixo.

As autoridades estão monitorando a situação e trabalhando para avaliar os danos e tomar as medidas necessárias para evitar novos acidentes. A Defesa Civil reforça a importância de atenção redobrada em dias de chuva intensa, especialmente em áreas vulneráveis.

Mais informações sobre a recuperação do local devem ser divulgadas em breve.