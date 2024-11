Morador de Salmourão é morto com golpes de faca

Adilson Aparecido, de 37 anos, natural de Salmourão, foi morto na manhã de sexta-feira, 29, em Caramuru, distrito de Rubiácea.

O incidente ocorreu após uma discussão entre familiares, que resultou em agressões fatais com faca.

A Polícia Civil de Rubiácea não respondeu às tentativas de contato da reportagem.

A vítima será velada e sepultada em Salmourão.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do crime, buscando esclarecer os detalhes e motivação do conflito familiar que levou à tragédia.