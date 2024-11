Dra. Samara Ricioli Colpas Cardoso fala sobre o uso excessivo de celulares por idosos

A Dra. Samara Ricioli Colpas Cardoso, médica especialista em clínica médica e pós-graduada em geriatria destaca os perigos do uso excessivo de celulares entre os idosos, alertando para os impactos negativos na saúde. Embora a tecnologia seja uma ferramenta importante, especialmente para promover a inclusão digital, seu uso desmedido pode gerar sérios problemas.

IMPACTOS NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL

A exposição prolongada às telas, especialmente celulares, contribui para problemas como insônia, fadiga ocular e dores de cabeça. A luz azul emitida pelos celulares interfere na produção de melatonina, hormônio responsável pelo sono, prejudicando a qualidade do descanso, essencial para a saúde do idoso.

Além disso, o uso excessivo dos dispositivos pode contribuir para o isolamento social. Ao passar muitas horas conectados, o idoso tende a diminuir o contato pessoal com amigos e familiares, afetando seu bem-estar emocional.

Outro risco importante é o sedentarismo. O tempo prolongado em frente às telas favorece a inatividade física, o que pode resultar em problemas como doenças cardiovasculares e articulares.

USO CONSCIENTE E MODERADO DAS TECNOLOGIAS

Embora o aprendizado e o uso de tecnologias sejam essenciais para a inclusão dos idosos na sociedade moderna, a Dra. Samara enfatiza que é fundamental que esse uso seja moderado. É importante equilibrar o tempo diante das telas com atividades físicas regulares, momentos de descanso visual e interações sociais presenciais, que são fundamentais para um envelhecimento saudável.

“O uso responsável de celulares e outros dispositivos pode beneficiar os idosos, mas é preciso estar atento aos riscos associados ao uso excessivo. Estabelecer limites diários para o uso das telas, áreas ou momentos do dia em que o celular não pode ser usado e tentar preencher o tempo que se gasta com celular com outras atividades como ler ou praticar esportes. Isso pode garantir um envelhecimento mais equilibrado e com melhor qualidade de vida”, alerta a médica.

