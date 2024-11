Caminhão bate em defensa de concreto na SP-294, em Pacaembu

Um caminhão bateu em uma defensa de concreto na manhã desta sexta-feira (29), em Pacaembu.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional NET, o motorista teria freado no local em que está instalado um radar, na altura do km 615, próximo da penitenciária (semiaberto).

Com a freada brusca, o caminhão acabou atingindo a defensa de concreto e derrubou parte da carga sobre a pista. Chovia no momento do acidente.

Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local prestou o atendimento inicial à ocorrência, sinalizando o local para evitar que novos acidentes acorressem.

Apesar do susto e danos, não houve feridos nesta ocorrência.