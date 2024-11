Homem é assassinado a tiros na frente da própria casa

Quando chegaram ao local do crime para o atendimento da ocorrência, os policiais militares encontraram a vítima caída na rua, em posição de decúbito dorsal, ou seja, com a barriga virada para cima, já aparentemente sem vida. Na sequência, um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same) constatou o óbito.

A câmera de segurança de uma residência vizinha gravou imagens de um carro branco transitando pela via, onde logo em seguida foram ouvidos seis disparos de arma de fogo. No entanto, sem imagens do crime, propriamente.

Agentes da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica também estiveram no local para dar início às investigações sobre o caso. ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/L63Z7FXeDO6JnudlnaM7I1

Os policiais identificaram que a vítima havia sofrido duas perfurações nas costas e outras duas no peito. Além disso, também encontraram no local um projétil no chão e outro na parede de uma residência vizinha.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, o carro suspeito passou pelo local no sentido bairro–Centro e logo em seguida foram ouvidos seis disparos de arma de fogo.

Não havia ninguém na rua no momento do crime.

No entanto, um homem morador próximo ao local do crime contou aos policiais militares que possivelmente teria conversado com o motorista que teria disparado os tiros, segundos antes de ele ter descido a rua com o carro.

Foi solicitada ao Instituto Médico Legal (IML) a realização de exame necroscópico na vítima.