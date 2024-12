Duas pessoas ficam feridas em colisão na SP-294

No final da tarde de sexta-feira, a condutora de um veículo Honda City tentou cruzar a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo ao trevo de acesso ao Distrito Industrial de Iacri, quando não se atentou para um veículo Fiat 500, que seguia em direção a Tupã.

O condutor do Fiat não conseguiu evitar a colisão. Após o impacto o Honda City acabou tombando e as duas ocupantes ficaram retidas no veículo.





Equipes de socorro da Concessionária Eixo estiveram no local para prestar socorro às vítimas, que foram conduzidas para a Santa Casa de Tupã.

As Polícias Civil e Militar de Iacri, auxiliaram na sinalização, bem como equipes de concessionária. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local pra registro do boletim de ocorrência.



Equipe da Perícia Técnica do Instituto de Criminalística de Tupã esteve no local para determinar as causas do acidente. O condutor do Fiat 500 não ficou ferido, apenas ficou com marcas do cinto de segurança.