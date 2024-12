FLÓRIDA: Final do Circuito EP Show Rodeo Bull promete R$ 120 mil em prêmios e grandes emoções

De 5 a 7 de dezembro, Flórida Paulista será palco de um dos maiores eventos já realizados na cidade: o “Flórida Paulista Rodeo Music”. Com uma programação imperdível, o evento promete atrair um grande público local e de cidades vizinhas, consolidando-se como referência no cenário de rodeios e música sertaneja.

O recinto de rodeio “Arlindo Derroidi” será totalmente coberto e preparado com uma grande estrutura para receber os visitantes. Além disso, a programação inclui shows de destaque com as duplas:

-Dia 5 – quinta-feira: Fernando & Sorocaba, que abrirão o evento com seus grandes sucessos.

-Dia 6 – sexta-feira: Munhoz & Mariano, trazendo sua energia contagiante no segundo dia.

-Dia 7 – sábado: Diego & Arnaldo, encerrando com chave de ouro o terceiro dia de festa.

RODEIO E PREMIAÇÃO

Outro ponto alto será a final do Circuito de Rodeo EP Show Rodeo Bull, que promete emoções fortes na arena.

A grande final do Circuito de Rodeo EP Show Rodeo Bull será um dos momentos mais aguardados, reunindo os melhores competidores do circuito em busca de um prêmio histórico e uma vaga entre os grandes nomes do rodeio.

Os competidores estarão disputando não só o título de campeão, mas também uma premiação que ultrapassa R$ 100 mil, além da classificação direta para o famoso Rodeio de Barretos em 2025. Este evento é reconhecido como o maior rodeio da América Latina e um dos mais prestigiados no mundo.

Para tornar a disputa ainda mais emocionante, o vencedor também terá a oportunidade de competir em circuitos internacionais.

Combinando a adrenalina do rodeio e a animação dos shows sertanejos, o “Flórida Paulista Rodeo Music” promete ser um espetáculo inesquecível, reunindo amantes do sertanejo, peões e famílias em um ambiente de celebração e entretenimento.