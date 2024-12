PACAEMBU: Vereador solicita reforma e revitalização da praça do Relógio

Em sessão recente da Câmara Municipal de Pacaembu, o vereador Luiz Steque apresentou uma indicação à administração municipal, solicitando a revitalização da praça “Helena Bachega Bassan”, conhecida popularmente como praça do Relógio. A proposta visa restaurar a área, que é considerada um cartão-postal da cidade, mas que atualmente sofre com sinais de desgaste e falta de manutenção.

Localizada na principal avenida da cidade, no coração do centro comercial, a praça é um importante ponto de referência para moradores e visitantes. “Esse espaço público é amplamente reconhecido pelos munícipes como um verdadeiro cartão-postal da cidade, sendo um ponto de referência tanto para os moradores quanto para os visitantes. Porém, a praça tem demonstrado sinais de degradação em razão do tempo, o que reflete a falta de cuidados e manutenção adequados”, afirmou o vereador.

IMPORTÂNCIA ESTÉTICA E SIMBÓLICA

O parlamentar destacou a relevância cultural e social da praça, que, além de sua beleza, contribui para o bem-estar da comunidade. “Considerando a importância estética e simbólica da praça do Relógio para Pacaembu, faz-se necessária uma ação que vise a sua completa revitalização, de modo a preservar sua beleza, funcionalidade e atratividade, contribuindo para o bem-estar da comunidade e valorização da imagem da cidade e do centro comercial”, reforçou Luiz Steque.

A indicação agora depende da análise do setor responsável da Prefeitura, que avaliará a viabilidade financeira e técnica para a execução do projeto. A revitalização da praça do Relógio promete não apenas restaurar o espaço, mas também reforçar o potencial turístico e comercial do centro de Pacaembu.