ADAMANTINA: Com investimento de quase R$ 500 mil, Itamarati também ganhará campo de grama sintética

Após implantar três campos de grama sintética em Adamantina, a Prefeitura do Município anunciou nesta semana a construção do quarto campo de futebol Society no Parque Itamarati no valor total de R$ 498.252,92.

A obra será financiada por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Leite no valor de R$ 382 mil e complementada com contrapartida municipal de R$ 116.252,92.

De acordo com o projeto, o novo campo terá 1.080 metros quadrados, com dimensões de 24×45 metros.

A estrutura será instalada na Rua Prudente de Moraes, no Sistema de Lazer do bairro Itamarati.

Para viabilizar a obra, a Prefeitura abriu processo licitatório, que resultará na contratação de uma empresa especializada para a execução dos serviços. A concorrência eletrônica está marcada para o dia 16 de janeiro de 2025, às 9h. Interessados podem obter mais informações e acessar o edital completo no site oficial do município: www.adamantina.sp.gov.br.