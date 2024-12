JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador eleito Adriano Lopes fala de seus projetos e expectativas para o mandato

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS E REGIÃO

O jornal e site Folha Regional, realizou uma entrevista com o vereador eleito de Junqueirópolis, Adriano Lopes, do partido União Brasil que assumirá o cargo no legislativo a partir do dia 1º de janeiro, para o mandato 2025/2028.

Adriano Lopes é advogado e membro da diretoria da OAB de Junqueirópolis, foi eleito com a expressiva marca de 790 votos, e assume o seu primeiro mandato como vereador na Câmara Municipal. Confira a entrevista:

COMO SE SENTE AO RECEBER O VOTO E CONFIANÇA DA POPULAÇÃO NAS URNAS?

O sentimento é de gratidão e também de responsabilidade. É a primeira vez que concorro nas eleições municipais e ter recebido a expressiva quantidade de votos, me demonstra o quanto há pessoas que confiam, esperam e acreditam em mim.

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS ANSEIOS OUVIDOS DA POPULAÇÃO NA CAMPANHA?

As pessoas demonstraram necessidade de melhorias em diversas áreas, tais como saúde, educação, infraestrutura, entre outras, sendo algumas recorrentes e outras nem tanto. Da mesma forma, transpareceram estar esperando pessoas diferentes, com novas ideias e atitude para solucioná-las, pois de fato, como as urnas responderam, queriam um novo futuro para nossa cidade.

QUAIS SERÃO AS SUAS PRINCIPAIS BANDEIRAS DE TRABALHO?

Sou natural e morador da cidade, de modo que conheço os seus desafios, necessidades, anseios e, acima de tudo, acredito no potencial da nossa querida Junqueirópolis se tornar um lugar ainda melhor para todos. Como dito em outras ocasiões, o meu compromisso é lutar por uma educação, cultura e esporte de qualidade, saúde mais acessível e eficiente, auxiliar na promoção do bem-estar e segurança de todos, com transparência e políticas baseadas em novas ideias para Junqueirópolis. Estarei sempre pronto para ouvir as pessoas e juntos podermos construir uma cidade mais justa, prospera e melhor.

COMO VOCÊ VÊ A COMPOSIÇÃO DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL?

Embora houve uma grande renovação, acredito e espero que todos busquem o melhor para nossa cidade, sem vaidades e interesses pessoais, olhando para quem devemos olhar: as pessoas de Junqueirópolis.

PRETENDE PLEITEAR A CADEIRA DE PRESIDENTE DA CÂMARA?

É muito cedo para dizer isso, primeiro porque nem passava pela minha cabeça ser candidato a vereador. Confesso que ainda estou assimilando tudo isso, analisando e estudando com calma como posso ajudar da melhor maneira as pessoas e aos meus colegas vereadores.

MENSAGEM E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais uma vez gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que confiaram em mim e reiterar que como em tudo que fiz na minha vida, buscarei colocar as coisas nos seus devidos lugares, construído por meio do diálogo, soluções melhores para todas as pessoas, observando sempre os princípios legais e morais.