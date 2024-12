JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador eleito protocola pedido de R$ 550 mil de emendas parlamentares para o setor da saúde

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS E REGIÃO

Mesmo antes de assumir oficialmente a cadeira na Câmara Municipal de Junqueirópolis, o vereador eleito Renato Vieira já antecipou os pedidos de recursos junto aos deputados para reforçar o orçamento do município em 2025.

Na quarta-feira (27), ele esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e, no gabinete da deputada estadual Dani Alonso (PL), protocolou dois pedidos de emendas parlamentares para investimentos no setor da saúde do município.

Ao todo, o valor solicitado foi de R$ 550 mil, sendo R$ 300 mil para beneficiar a Santa Casa e mais R$ 250 mil para investimentos em outros setores da saúde municipal.

A busca por recursos junto aos deputados, estadual e federal, para reforçar o caixa da Prefeitura é a grande marca de Renato Vieira. Defensor das entidades sociais do município e com um olhar especial para o setor da saúde, Renato Vieira, que é o presidente do Partido Liberal (PL) de Junqueirópolis, já conquistou mais de R$ 3,2 milhões em prol do Município nesta gestão atual (2021/2024).

“Agradeço a deputada pela acolhida e disposição em atender ao meu pedido. A previsão é de que o valor seja incluído já no pagamento das primeiras remessas de emendas parlamentares do orçamento de 2025”, informou Renato Vieira.

ELEIÇÃO

Renato Vieira foi eleito vereador no último dia 6 de outubro com 375 votos e, já em sua primeira disputa, foi o sexto vereador mais votado do pleito.

Além de Vieira, o PL elegeu os vereadores Edvaldo Carvalho (692 votos) e Samir Tino (416).