IRAPURU: Novo Delegado Assume a Delegacia de Polícia Civil

A cidade de Irapuru recebeu oficialmente seu novo delegado de polícia, Dr. Bruno Casadei.

O novo delegado esteve no gabinete da Prefeitura, em um encontro com a presença do prefeito Mazinho e do vice-prefeito Luiz Vitoretti, que o recepcionaram.

Dr. Bruno Casadei assume o comando da delegacia local com o compromisso de fortale-cer a segurança pública no município, estreitando os laços com a comunidade e promovendo ações que garantam mais tranquilidade e qualidade de vida para os moradores.

Durante o evento, o prefeito Mazinho ressaltou a relevância do trabalho do Policia Civil. “É uma honra receber o Dr. Bruno em nossa cidade. A segurança pública é uma prioridade, e com ele à frente da delegacia, temos a certeza de que Irapuru estará muito bem protegida”, declarou.

Além disso, a administração municipal reforçou seu compromisso de apoiar as atividades da Polícia Civil, destacando a importância de investimentos em iniciativas que promovam a paz e o bem-estar da população.