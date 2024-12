FLÓRIDA: Trecho de mais de 1km da vicinal do Cemitério recebe recape e melhorias

O trecho de mais de 1 km da vicinal do Cemitério, Avenida Atilio Casadei, no perímetro que tem início nas imediações da linha férrea e segue até o viaduto de entrada de Flórida Paulista na SP-294 (próximo do monumento de São Cristóvão), recebeu melhorias promovidas pela concessionária da rodovia a Eixo-SP.

Parte do trecho foi recapeado com uma camada significativa de asfalto usinado a quente, o popular CBUQ, garantindo uma melhoria bastante importante aos motoristas e pedestres.

O local recapeado, entre o muro do Cemitério Municipal e o viaduto, também passou a contar com pavimento no acostamento, o que além de assegurar a parada em local adequado aos motoristas, também proporciona a segurança aos pedestres que costumeiramente utilizam-se da via para a prática de caminhadas.

Já o perímetro que tem início próximo da linha férrea até a avenida Aguapeí, recebeu a aplicação de uma camada de material asfáltico recuperando a qualidade do pavimento.

Também foram executadas obras de construção de canaletas, sinalização e outros tipos de manutenção pela concessionária.