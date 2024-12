Policial penal que morreu em acidente é sepultado em Flórida Paulista

Sepultamento foi marcado por homenagens e forte comoção

O corpo do policial penal Marcos Guerra, que faleceu na tarde de segunda-feira (2) em um grave acidente na BR-277, em Irati/PR, foi sepultado na manhã de hoje (4) no Cemitério Municipal de Flórida Paulista.

Marcos Guerra era diretor da Penitenciária Estadual II em Foz do Iguaçu e estava a caminho de Curitiba para participar de uma reunião quando, infelizmente, ocorreu o acidente fatal próximo a uma praça de pedágio.

O ACIDENTE

Ele estava em uma caminhonete Mitsubishi L-200 Triton quando o veículo saiu da pista e atingiu uma área de mata. Além de Marcos Guerra, outra pessoa que estava no veículo sofreu ferimentos moderados.

BEM-QUERIDO

O velório contou com um grande número de pessoas que compareceram para se despedir do floridense.

Durante a “descida” do cortejo fúnebre, com o caixão que transportava o corpo de Marcos Guerra, policiais penais do Paraná e amigos de Flórida Paulista prestaram homenagens, com sirenes e outros gestos que refletiram o carinho e respeito conquistados por ele ao longo de seus mais de 18 anos de atuação na Polícia Penal paranaense.

Coroas, cestas de flores e arranjos, colocados sobre o túmulo de Marcos Guerra, também foram uma demonstração do carisma do floridense entre seus colegas.