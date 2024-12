Grave acidente deixa duas pessoas feridas na SP-294

Na manhã de ontem (3), um grave acidente foi registrado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trevo principal de Tupã.

Segundo informações obtidas no local, um veículo BMW seguia pela rodovia no sentido Iacri-Herculândia quando, devido à forte chuva, aquaplanou e perdeu o controle, rodando na pista e invadindo a faixa contrária, onde colidiu com uma picape Strada.

O motorista da Strada não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, ele sofreu ferimentos graves, enquanto o condutor da BMW teve ferimentos leves.

Todas as vítimas foram atendidas pelas equipes da Eixo e Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para unidades de saúde.