Dupla de Lucélia ajuda Brasil a ser bronze em Mundial na Espanha

A dupla Kauã Porto e Ryan, ambos de Lucélia, tiveram uma experiência para poucos. Eles defenderam a seleção do Brasil de futebol de salão Sub20 no Mundial realizado na Espanha no mês de novembro.

E os dois jovens lucelienses voltaram para casa com a medalha de bronze do Campeonato Mundial Sub-20 de futebol de salão.

Vale lembrar que o futebol de salão é disputado com base nas regras anteriores ao surgimento do futsal. Durante a mobilização dos meninos para a viagem, eles haviam destacado a oportunidade e sobre a adaptação necessária.

“Foi bem complicado, porque as regras são diferentes. Mas a gente conseguiu se adaptar bem e chegar muito longe. Acredito que sim, nas oportunidades que tive, consegui ajudar o time e ir bem”, avaliou Kauã.

Nas quadras espanholas, a seleção brasileira realizou cinco partidas. No total, o time marcou 34 gols e levou 11.

VEJA ABAIXO A CAMPANHA:

1ª FASE:

Brasil 5 x 3 Uruguai

Brasil 17 x 0 Índia

QUARTAS DE FINAL

Brasil 6 x 0 Austrália

SEMIFINAL

Brasil 1 x 5 Colômbia

DISPUTA DO BRONZE

Brasil 5 x 3 Uruguai

FUTURO

O tempo com o time brasileiro teve uma semana de preparação no Paraguai. A disputa na Espanha durou também uma semana. Kauã ainda elogiou a organização do Mundial, acerca da logística, transmissões e destacou a premiação para o melhor jogador de cada partida.

Conforme destacado, um dos objetivos era fazer um bom papel na modalidade “raiz” para seguir sonhando com uma chance no futsal. Com a missão cumprida, o sonho ficou mais vivo, ainda que em meio às mesmas incertezas.

“Vamos em busca de mais desafios, se Deus quiser”, completou o atleta de Lucélia.