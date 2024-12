Morador em Araçatuba, pai de Wesley, do Internacional, morre em acidente de moto

Hildebrando dos Santos Silva, pai do atacante Wesley, jogador do Internacional, morreu na noite desta quarta-feira (4), após sofrer um acidente de moto. A informação foi divulgada pela assessoria do time gaúcho.

O pai do atleta é natural do Estado da Bahia, mas atualmente residia com a família em Araçatuba (SP). Ainda não foi divulgado a cidade onde ocorreu o acidente.

A direção do Inter foi avisada ainda durante a coletiva do técnico Roger Machado, depois da derrota para o Botafogo, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta do falecimento do familiar do jogador, o Colorado não realizou entrevistas pós-jogo.

O Inter soltou um breve comunicado na rede social X sobre a fatalidade:

“É com profundo pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento de Hildebrando dos Santos Silva, pai do nosso atacante Wesley. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares”, disse o clube.

Por conta do momento de luto, Wesley não deve enfrentar o Fortaleza, no domingo (8), pela 38ª e última rodada do Brasileirão.