JUNQUEIRÓPOLIS: 2ª Edição do Futebol das Estrelas acontece no dia 27 de dezembro

CLIQUE AQUI E ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

Está confirmada a 2ª edição do Futebol das Estrelas em Junqueirópolis, evento que promete agitar o final de ano da região com muita emoção e solidariedade.

A partida será realizada no Estádio Municipal Raphael Capelli, no dia 27 de dezembro, a partir das 18h30. Entre os destaques, já estão confirmados nomes de peso do futebol nacional, como Rodrigo Caio (ex-Flamengo e São Paulo, atualmente no Grêmio), Paulo Vitor (Atlético Mineiro), Willian Oliveira (ex-Goias e atualmente no Vitória), além de outros atletas que brilham em equipes profissionais do Brasil.

Os ingressos serão vendidos por R$ 10,00 e toda a arrecadação será destinada para instituições beneficentes. O valor será revertido para o Lar das Crianças (Dracena e Junqueirópolis) e o Lar das Mulheres (Dracena).

CLIQUE AQUI E ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS



O evento é uma excelente oportunidade para reunir a família, prestigiar grandes talentos do esporte e contribuir com causas importantes.

Para mais informações, entre em contato com Raryel pelo telefone (18) 99786-1609.

Não perca essa chance de se divertir e fazer a diferença!