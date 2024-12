Acidente grave deixa dois homens feridos

Na noite desta sexta-feira (6), por volta das 18h16, um grave acidente foi registrado na Alameda Dr. Aranha, próximo à Ponte do Balneário Municipal, em Martinópolis.

Um veículo VW Gol, cor branco, emplacado em Presidente Prudente, colidiu frontalmente com a mureta de concreto da ponte.

Segundo informações das autoridades, o impacto resultou em dois ocupantes do sexo masculino feridos. Um deles, em estado gravíssimo, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Presidente Prudente.

A outra vítima sofreu ferimentos leves e foi levada à Santa Casa de Martinópolis por uma ambulância do Departamento Municipal de Saúde.

No local do acidente, equipes da Defesa Civil Municipal (COMPDEC), Departamento de Trânsito Municipal (DEMTRAM), Corpo de Bombeiros e Policiamento de Área trabalharam em conjunto para o atendimento às vítimas e a organização do trânsito.

A perícia técnica foi acionada pela autoridade policial para apurar as causas do sinistro.