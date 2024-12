Semifinais da Copa Vôvozão 50 anos acontece neste sábado no Tênis Clube de Lucélia

Na busca das duas vagas para a grande final da 1ª edição da Copa Judá Inter Municipal Vôvozão acima de 50 anos de Futebol Médio de Lucélia, as cidades de Lucélia, Adamantina, Flórida Paulista e Parapuã representado por suas equipes fazem neste sábado (7), no campo do Tênis Clube de Lucélia, os jogos das semifinais da competição esportiva.

No primeiro confronto marcado para iniciar às 16h30, o Flórida Paulista F.C. dos treinadores Fernando Vitoriano e Laércio enfrenta o Córrego Rico F.C./ Parapuã do treinador Éder.

No segundo confronto às 17h30, o San Remo E.C./ Adamantina dos treinadores Durvalino Dú e Marcos Construtor enfrenta o Lucélia E.C. do treinador Roberto Aspumulu.

ARBITRAGEM

Os árbitros escolhidos para atuar nos dois confrontos são José Paulo Quachio Jr (Osvaldo Cruz) e Ivan Oliveira (Sagres).

ARTILHEIRO

Zé Roberto com 8 gols (Córrego Rico F.C./ Parapuã)

ORGANIZAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia

COORDENAÇÃO

Júlio José Moreno