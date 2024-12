Grande final do “Flórida Rodeo Music” acontece neste sábado com show de Diego & Arnaldo

Neste sábado (7), o clube de rodeio Arlindo Derroidi será palco da grande final do “Florida Paulista Rodeo Music”, encerrando o evento com chave de ouro.

A programação promete muita emoção com a final do Circuito EP Show Rodeo Bull, que distribuirá uma premiação de R$ 120 mil aos competidores e garantirá a classificação dos vencedores para o prestigiado rodeio da Festa do Peão de Barretos 2025.

Além das disputas emocionantes na arena, o público poderá curtir o aguardado show da dupla Diego & Arnaldo, que promete animar a noite com um repertório repleto de sucessos.

Com uma megaestrutura preparada para receber moradores e visitantes da região, o evento vem se consolidar como um dos maiores do calendário regional, unindo esporte, cultura e entretenimento em um só lugar.

O “Florida Paulista Rodeo Music” é uma realização da Prefeitura Municipal, com apoio da Câmara Municipal e da comissão organizadora, e conta com a organização da empresa EP Show.

“Não perca: convide sua família e amigos para participar deste espetáculo que celebra a tradição do rodeio e a alegria da música sertaneja”, disseram os organizadores.