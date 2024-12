Agente de organização escolar é agredida por alunos em escola de Lucélia

Um caso de agressão envolvendo alunos e uma agente de organização escolar, de 31 anos, que atua na Escola Professor Carlos Umberto Carrara, em Lucélia, foi registrado na Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, a agressão teria ocorrido no último dia 5 de dezembro, quinta-feira, após o término das aulas, resultou em lesões na servidora e danos materiais em seu celular.

De acordo com a versão da vítima, no registro policial, as agressões ocorreram durante a saída de alunos, defronte à escola, quando a profissional notou uma grande confusão envolvendo dois alunos, ambos com mais de 16 anos, momento em que ao tentar intervir, ela passou a ser agredida com chutes e socos, caindo ao chão e sofrendo diversas lesões.

Também no relato para a Polícia Civil, a vítima afirmou sentir-se ameaçada e insegura em seu ambiente de trabalho, solicitando medidas protetivas contra os menores que a agrediram.

A Polícia Civil está investigando o caso.



VERSÃO DO ESTADO E DELEGACIA DE ENSINO

Nossa reportagem solicitou um posicionamento da Secretaria de Educação do Governo do Estado e também da Delegacia de Ensino da Região de Adamantina sobre o caso, porém, até o momento da postagem desta matéria não obtivemos retorno.