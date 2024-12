Seis ônibus do Setor de Educação da prefeitura de Lucélia têm peças furtadas

A Polícia Civil registrou o furto de bombas de “Arla” em seis ônibus do Setor de Educação da Prefeitura de Lucélia.



Conforme o boletim de ocorrência, os furtos podem ter ocorrido na madrugada de sábado (7), quando um indivíduo desconhecido subtraiu as peças.



A perícia foi acionada para o trabalho de coleta de dados e imagens do local.



A Polícia Civil trabalha visando elucidar o caso e prender o autor do crime.