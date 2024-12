Polícia Civil recupera ferramentas furtadas em Junqueirópolis

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, recuperou nesta terça-feira (10) diversas ferramentas e equipamentos elétricos furtados de uma obra no bairro Florenza, em Junqueirópolis.

A ação foi resultado de um trabalho de investigação detalhado, que incluiu a análise de imagens de câmeras de segurança e o levantamento de informações que conectaram o suspeito ao crime.



A operação de hoje deu continuidade às diligências realizadas na segunda-feira (9), quando os policiais localizaram uma roçadeira motorizada profissional, também furtada no final de agosto. Com novas evidências obtidas por meio de imagens que identificaram o veículo do suspeito próximo ao local do furto, a equipe retornou à residência de um homem de 38 anos, onde encontrou outros itens subtraídos.



Durante a abordagem, o suspeito confessou o delito e indicou o local onde os objetos estavam guardados.

Foram apreendidos uma caixa de ferramentas contendo diversas peças, uma serra elétrica, uma esmerilhadeira, uma serra circular elétrica, uma extensão de fio grosso e um maçarico. O material subtraído da obra em construção foi devidamente restituído à vítima.



O homem, ao ser ouvido, relatou enfrentar problemas psicológicos, como depressão, o que alegou ter contribuído para seu comportamento delituoso.

Apesar de não haver situação de flagrante, ele foi indiciado por furto qualificado, cuja pena prevista varia de 2 a 8 anos de reclusão, conforme decisão judicial.



A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da comunidade e destaca o papel crucial da investigação para a elucidação de crimes e a recuperação de bens subtraídos.