Motorista fica ferido em grave capotamento na SP-294

Um susto marcou a manhã desta quarta-feira (11) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Dracena.

Um veículo Chevrolet Tracker, com placas Mercosul e conduzido por um homem de 61 anos, morador de Junqueirópolis, capotou violentamente na altura do quilômetro 557.

O acidente, registrado por volta das 6h45, causou grande destruição no veículo, que cruzou a pista e atingiu um poste de energia elétrica. O condutor foi socorrido por uma Unidade de Resgate e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal com diversos ferimentos, porém, estava consciente.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Militar Rodoviária. O local do acidente fica próximo a um radar de controle de velocidade, e as causas do capotamento ainda são desconhecidas.

Devido à gravidade do acidente, o trânsito na rodovia ficou interditado no sentido Dracena a Junqueirópolis por algumas horas. Um desvio foi montado pelas ruas da cidade para liberar o fluxo de veículos.

A concessionária responsável pela rodovia também esteve no local para auxiliar na sinalização e remoção do veículo.