Rede de supermercados promove feirão de empregos para as unidades de Presidente Prudente

O Grupo Muffato promoverá, a partir desta terça-feira (10), um feirão de empregos para a contratação de novos funcionários para as quatro unidades que possui em funcionamento em Presidente Prudente (SP) (veja a lista e os endereços no fim desta reportagem). O objetivo da ação é reforçar o atendimento para Natal e Ano Novo, época mais movimentada no ano, além de montar equipes de novas lojas.