Tombamento de caminhão mata 5 animais

Um caminhão boiadeiro Mercedes-Benz 2013, com placas de Presidente Venceslau, tombou em uma curva próximo a ponte da estrada vicinal da Aymoré, por volta das 09h da manhã desta terça-feira (10).

O caminhão transportava 18 bois; cinco morreram e 13 animais se abrigaram em propriedades vizinhas.

O motorista João Saraiva, de 68 anos de idade, teve ferimentos leves e foi encaminhado até o pronto socorro da Santa Casa de Presidente Venceslau e passa bem.

De acordo com informações das autoridades policiais, o motorista trafegava no sentido Caiuá/Venceslau, e perdeu o controle de direção na saída da ponte, tombando o caminhão.

Alguns animais caíram no córrego e outros saíram pela pista. O caminhão ficou com as rodas para o alto.