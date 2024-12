A pedido do Ministério Público, liminar suspende realização de rodeio em Sandovalina

Em nota oficial enviada, a Prefeitura de Sandovalina comunicou que ” com grande pesar, o cancelamento do evento programado para os dias 12 a 15 de dezembro de 2024, em razão de decisão judicial liminar concedida nos autos do Processo nº 1002674-84.2024.8.26.0456, promovido pelo Ministério Público, que determinou a suspensão e/ou cancelamento de contratações essenciais à realização do evento”.