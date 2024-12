Aguinaldo Adelino Carvalho lança seu primeiro livro, O Apanhador de Pensamentos

O escritor Aguinaldo Adelino Carvalho, um dos colaboradores de publicações de diversos textos para o Jornal Folha Regional, comemorará um marco especial em sua trajetória literária com o lançamento de seu primeiro livro, O Apanhador de Pensamentos. A obra será apresentada ao público no dia 12 de dezembro de 2024, durante o prestigiado evento “Os Melhores do Ano do Folha Regional”, no Imperial Eventos, em Flórida Paulista.

Uma obra que preserva a memória cultural de Flórida Paulista. O Apanhador de Pensamentos é mais do que um livro. Ele representa uma importante forma de preservar a memória cultural de Flórida Paulista, reunindo textos que refletem histórias, vivências e valores da cidade e de sua comunidade. Com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo e da Secretaria de Esporte e Cultura Municipal, a publicação reforça o compromisso de valorizar e perpetuar as tradições e o legado cultural da região.

Um autor multifacetado e comprometido com a comunidade. Além de escritor, Aguinaldo é uma figura de destaque em Flórida Paulista, reconhecido por sua atuação em diversas áreas. Ele é músico, teólogo, formado em Letras e Psicologia, e dedicou mais de 20 anos de sua vida à docência de crianças e jovens na Educação Básica. Durante o difícil período da pandemia de coronavírus, Aguinaldo foi Secretário de Saúde Municipal, liderando com empenho e coragem em um dos momentos mais desafiadores da história recente.

Atualmente, ele é Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, pastor da Igreja Batista da cidade e, juntamente com sua esposa, é proprietário da Clínica Carvalho, especializada em cuidados com a saúde mental e emocional.

O livro em sua essência reúne os textos que Aguinaldo publicou no Jornal Folha Regional, onde suas reflexões, crônicas e análises cativaram o público. Suas narrativas transformam experiências cotidianas em histórias profundas e significativas, ressaltando a essência humana e o valor das relações interpessoais.

O Apanhador de Pensamentos estará disponível exclusivamente pelo WhatsApp, no número (18) 99661-4489.

Um momento de celebração

O lançamento promete ser um evento emocionante, reunindo leitores, amigos e admiradores para celebrar a contribuição literária e social de Aguinaldo Adelino Carvalho.

Com uma vida dedicada ao serviço comunitário e à expressão artística, Aguinaldo reafirma, por meio de O Apanhador de Pensamentos, seu compromisso em inspirar e impactar as pessoas através da arte literária.