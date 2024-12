MELHORES DO ANO terá painéis de LED, som digital e plataforma 360º do Paschoal

Evento acontece nesta quinta-feira, em Flórida Paulista

A entrega do Troféu Melhores do Ano 2024, promovido pelo Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Sites), contará com toda a estrutura e o profissionalismo de Paschoal Som, Iluminação e Imagem.

O jantar dançante comemorativo terá início às 19h, no Imperial Eventos, contando com painéis de LED, som digital e plataforma 360º para que os participantes possam fazer seus vídeos e eternizar o importante momento de celebração das empresas, profissionais e homenageados no evento.

O show da dupla Vinni & Gustavo embalará a noite dos participantes.

Em sua 17ª edição, o Troféu Melhores do Ano é um dos maiores eventos da Cidade Amizade.